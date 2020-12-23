 إطلاق نار في فرنسا يودي بحياة 3 رجال شرطة - بوابة الشروق
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إطلاق نار في فرنسا يودي بحياة 3 رجال شرطة

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
رويترز
نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 7:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 7:41 ص

قتل 3 رجال شرطة وأصيب رجل رابع بالرصاص بوسط فرنسا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

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