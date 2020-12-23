ترامب يرفض خطة الكونجرس للإنعاش الاقتصادي ويصفها بـ العار

رفض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، التوقيع على حزمة اقتصادية لمساعدة ملايين الأمريكيين والتي اعتمدها الكونجرس قبل يوم واحد وتبلغ قرابة الـ900 مليار دولار، واصفا إياها بأنها "عار" ومطالبا الكونجرس بتعديل مشروع القانون.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية -على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أن ترامب دعا الكونجرس في مقطع فيديو نُشر على تويتر، إلى زيادة شيكات المدفوعات "المنخفضة بشكل يبعث على السخرية" البالغة 600 دولار إلى 2000 دولار، وحدد قائمة من البنود في الحزمة الشاملة من مشروع القانون ووصفها بأنها "إهدار أموال بل وأكثر من ذلك".

وأضاف: "كما أدعو الكونجرس إلى التخلص فورًا من العناصر غير الضرورية والمُكلِفة في مشروع القانون هذا، وأن يرسل لي مشروع قانون مناسبًا، وإلا ستضطر الإدارة القادمة إلى تقديم حزمة إغاثة من كوفيد-19.. وربما تكون تلك الإدارة هي أنا".

وأفادت الصحيفة الأمريكية، بأن هذا الفيديو تسبب في دوي هائل في واشنطن أذهل مساعدوه. وسرعان ما تراجعت العقود الآجلة لسوق الأسهم على خلفية احتمال أن تكون المساعدة الاقتصادية موضع شك.

غير أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) ردت بسرعة على منشور ترامب على تويتر بالقول إن الديمقراطيين في الكونجرس سيتحركون في أقرب وقت غدا الخميس المقرر أن يجتمع خلاله مجلس النواب في جلسة أولية قصيرة للموافقة على شيكات التحفيز البالغة 2000 دولار.

وأضافت أن الجمهوريين رفضوا مرارا تحديد المبلغ الذي يريده الرئيس لعمليات الدفع المباشر، قائلة: "أخيرا، وافق الرئيس على مبلغ ألفي دولار، فالديمقراطيون مستعدون للموافقة بإجماع على هذا الطرح، لنفعلها".

وفي وقت سابق، وافق الكونجرس الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ويشمل مشروع القانون منح 600 دولار للأمريكيين فضلا عن مدفوعات إضافية لمن فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة. لكنّ هذه الخطة لا يمكنها أن تدخل حيز التنفيذ بدون توقيع ترامب.