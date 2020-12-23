14 مرشحا ضمن الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن تأهُّل 14 مرشحاً إلى المرحلة الأخيرة للدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي يهدف إلى تدريب وإعداد فريق من الإماراتيين لإرسالهم إلى الفضاء لمهمات علمية مختلفة ضمن برنامج الإمارات الوطني للفضاء.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن المتأهلون سيخضعون لعملية تقييم المرحلة الأخيرة على أيدي لجنة مكونة من نخبة من المتخصصين في مركز محمد بن راشد للفضاء من بينهم رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي بجانب رائدي الفضاء من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا آن ماكلاين وجيسيكا ماير.

وقال مدير المركز يوسف حمد الشيباني: "وصلنا إلى مرحلة مهمة في مسيرة البرنامج لاختيار الدفعة الثانية من رواد الفضاء الإماراتيين، الذين سيشاركون في مهمات علمية استكشافية في الفضاء بالشراكة مع رواد فضاء عالميين، وهو ما يخدم تطلعات دولة الإمارات للمشاركة في الاستكشافات العلمية وفق أعلى المستويات العالمية".

ومن المُخطط أن ينضم رائدا الفضاء من الدفعة الثانية إلى برنامج "ناسا لرواد الفضاء لعام 2021"، ضمن اتفاقية تعاون مشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ليتم تدريبهم في مركز جونسون للفضاء التابع لـوكالة "ناسا" الأمريكية في الولايات المتحدة. وسيخضع رائدا الفضاء الجدد لخطة تدريبية داخل الدولة للتأكد من جاهزيتهم لخوض تجربة التدريبات مع رواد فضاء وكالة الفضاء الأمريكية.

يُذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء هو أحد مشاريع برنامج الإمارات الوطني للفضاء ويحظى بتمويل مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والذي يهدف إلى دعم جهود البحث والتطوير في قطاع الاتصالات في الدولة وإثراء ودعم وتطوير الخدمات التقنية وتعزيز اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي.