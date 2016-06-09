الصيادلة تقدم بلاغا لمكافحة المخدرات ضد 12 موقعا تبيع أدوية عبر الإنترنت

تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر، ببلاغ لمدير إدارة مكافحة المخدرات ضد 12 موقعا تبيع الأدوية عبر الإنترنت، مطالبة باتخاذ اللازم لضبط القائمين على هذه المواقع التى تبيع الأدوية بدون رقيب أو حسيب بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.



وأوضحت النقابة، في بيان لها اليوم، أن هذه المواقع الإلكترونية التي تم حصر بعضها، هي (صيدليات غازي - تطبيق يداوي - صيدليتي - دليل الأدوية الشامل - الروشتية - علاجي - بالشفا - تسوق من الصيدلية - دواء - مزمن - كارت وياك - فيزيتا).



وأكدت نقابة الصيادلة في بلاغها، أن هذه المواقع كيانات سرطانية يمكن أن تتخذ من المواقع الإلكترونية ستارا لترويج الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية لشباب مصر ليقع فريسة للإدمان، بحسب البيان.



وشددت النقابة على أن الصيدليات المرخص لها من الجهة المختصة بوزارة الصحة هي المنفذ الشرعي الوحيد لصرف جميع الأدوية وتخضع بالتالي لضوابط الرقابة من إدارة التفتيش الصيدلي.



جدير بالذكر أن نقابة الصيادلة سبق وتقدمت بعدة بلاغات للنائب العام وجهاز حماية المستهلك قسم مكافحة جرائم الإنترنت ضد الـ12 تطبيقا السابق ذكرهم، في إطار سعي النقابة للقضاء على هذه التطبيقات وملاحقتها قانونيا، حيث تعتبرها كيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية ولا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.