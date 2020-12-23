المجسمات المصغرة بدلا من الهدايا التقليدية في عيد الميلاد

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إحضار هدية عند رؤية الأصدقاء والعائلة، لا سيما خلال فترة عطلات عيد الميلاد الكريسماس، هو من الأخلاق الحميدة.

ولكن بدلًا من الحلويات أو بطاقة معايدة، يمكن تجربة الاختلاف قليلا العام الجاري بإعطائهم مجسم زينة نباتي مصغر موسمي.

وبزخارف قليلة وبنبتة أو اثنتين، يمكن بسهولة استحضار مشهد شتوي مصغر في كرة زجاجية أو مصباح.

وبالنسبة للأشخاص الذين يحتفلون بالكريسماس سوف تبدو نبتة بوينسيتيا صغيرة احتفائية بشكل كبير في كرة زجاجية مستوحاة من الشتاء.

ويصاحب مثل تلك الهدية تحفظات قليلة مثل: لا تعرض الحاوية الزجاجية لأشعة الشمس المباشرة وإلا سوف يكون المناخ دافئا للغاية للنبتة الموجودة بداخله. تحتاج النباتات الصغيرة الري المنتظم ولكن ليس كثيرا حتى لا تجف أو تصبح مشبعة بالمياه.

وتعد مشاهد النباتات المصغرة المصممة بشكل شخصي ليست هدية جميلة فحسب ولكن أيضا سوف تكون نقطة محورية رائعة لغرفة المعيشة.

وعلى سبيل المثال، يمكن وضع بوينسيتيا صغيرة في كرة زجاجية أو مصباح وإحاطتها بأفرع الشجر ومخاريط الصنوبر والثلج الصناعي وأنوار الليد وزينة الكريسماس.