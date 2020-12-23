بريطانيا تكشف عن نوع جديد متحور من فيروس كورونا مصدره جنوب إفريقيا

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأربعاء، الكشف عن نوع جديد متحور آخر من فيروس كورونا المستجد، مصدره جنوب إفريقيا.

ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن هانكوك قوله، خلال مؤتمر صحفي:" هذا الفيروس أكثر عدوى ويبدو أنه قد تحور أكثر من الفيروس الجديد".

ولفت هانكوك إلى أنه تم الكشف عن إصابتين بنوع آخر من فيروس "كوفيد-19"، وكلاهما جاء من جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية تفرض قيودًا على السفر إلى جنوب إفريقيا، كما تفرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين على الوافدين من جنوب إفريقيا والذين كانوا على اتصال معهم.

وأعلن المجلس الاستشاري البريطاني المعني بالتهديدات الجديدة والناشئة لفيروسات الجهاز التنفسي، يوم السبت الماضي، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد والذي تنتشر بمعدل أسرع، تتطلب الحذر من السكان، وفقًا للتقديرات الأولية، قد يكون معل انتشار السلالة الجديدة أعلى بنسبة 70 بالمئة، حيث تبين أنه أكثر خطورة من حيث الوفاة أو الاستشفاء.

وبعد إعلان الحكومة البريطانية أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك، علقت دول أوروبية وغيرها السفر من وإلى بريطانيا.