مرور مفاجئ لوكيل الصحة بالغربية على مستشفيي صدر وحميات المحلة

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، حملة مرورية على مستشفيات صدر المحلة، وحميات المحلة لمتابعة انتظام سير العمل بالمستشفيات، والخدمات الطبية المقدمة بها، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات، ومتابعة مرضي العزل والاطمئنان على حالتهم الصحية ومعرفة احتياجاتهم ومحاولة حل مشاكلهم.

وناقش حميدة مع مديرة الإدارة ومديري المستشفيات، خطة علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومتابعة التشخيص الطبي لكل حالة وتطبيق خطة بروتكول العلاج، وفقاً للمعايير المحددة من اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

ووجه بوضع الآليات لخطة العمل والتزام الأطقم الطبية بالاجراءات الاحترازية والوقائية، وتلافي السلبيات في أسرع وقت ممكن، والمتابعة المستمرة للحالات، كما تابع أعمال التطوير الجارية للمستشفيات لرفع الكفاءة وتطوير المنظومه الصحية.

وأثنى وكيل الوزارة على الجهود المخلصة المبذولة من الفريق الطبي بأقسام العزل بالمستشفيات، والعطاء المستمر لخدمة المرضى، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.