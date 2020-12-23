نشر المخرج بيتر ميمي، صورة تجمعه مع الفنان كريم عبد العزيز عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي، من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار".



وعلق على الصورة، واصفا كريم عبدالعزيز بـ: "مليء بالحماس، مدفوع بالعواطف وموجه بالضبط إلى موقع العمل، أنا فخور جدًا بالعمل معك".



ويواصل بيتر ميمي تصوير أحداث الجزء الثاني من المسلسل، ومؤخرا انتهى فريق من تصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث المسلسل، حيث صور أبطال المسلسل فى ديكور مطعم بمدينة الشيخ زايد، وجمعت المشاهد بين الفنان أحمد مكى وكريم عبد العزيز، وعدد من الفنانين، ومن المقرر عرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل.



ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم الفنانين إياد نصار وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.