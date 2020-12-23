الشرطة الألمانية تحظر مظاهرة معارضة لقيود مكافحة كورونا في برلين

حظرت الشرطة الألمانية مظاهرة لحركة "التفكير الجانبي" المناوئة للقيود الحكومية الخاصة بكورونا كان مقررا تنظيمها في برلين في الثلاثين من ديسمبر الجاري.

وأعلنت الشرطة مساء اليوم الأربعاء أنه نظرا لوضع جائحة، فإن أي تجمع سيؤدي إلى تعريض النظام العام والأمن العام للخطر المباشر.

كانت الحركة أبلغت أن عدد المشاركين في المظاهرة في شارع17 يونيو سيبلغ 22 ألف و500 شخص.

وكان من المفترض أن يتم تنظيم المظاهرة بالأساس ليلة رأس السنة تحت شعار "مرحبا 2021- عام الحرية والسلام"، غير أن المنظمين بَكَّروا موعد المظاهرة بمقدار يوم بسبب الحظر العام على التجمعات.

وأضافت الشرطة أن الأمن العام يشمل حماية العديد من الحقوق مثل الحق في الحياة والصحة والحرية والكرامة والملكية الفردية بالإضافة إلى سلامة النظام القانوني ومؤسسات الدولة وفعالياتها.