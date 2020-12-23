العراق يوقع الأحد المقبل عقدا مع دايو الكورية لتنفيذ ميناء الفاو الكبير

أعلن المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الأربعاء، أن وزارة النقل ستوقع مطلع الأسبوع المقبل عقدا مع شركة دايو الكورية الجنوبية لمباشرة تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير شمالي الخليج بمحافظة البصرة -550كم جنوبي العراق-.



وقال فرحان محسن الفرطوسي، المدير العام للشركة في تصريح للصحفيين: "الأحد القادم سيكون توقيع العقد من وزير النقل مع شركة دايو الكورية للمباشرة بتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير".



وأضاف: "مشروع ميناء الفاو سيتم تنفيذه حسب المواصفات والتصاميم المعتمدة من قبل الشركة الاستشارية الإيطالية وسيوفر فرص عمل تصل الى 15 ألف فرصة لاستقطاب العاطلين عن العمل في محافظة البصرة والمحافظات الأخرى".



وأوضح أن "المرحلة الأولى ستشهد إنشاء خمسة أرصفة لمناولة الحاويات بطاقة سنوية تصل إلى 3 ملايين حاوية".