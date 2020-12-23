 وفاة أب وابنته تحت الثلوج الكثيفة في شمال اليابان - بوابة الشروق
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وفاة أب وابنته تحت الثلوج الكثيفة في شمال اليابان

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 6:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 6:47 ص

 لقي أب وابنته حتفهما في جزيرة هوكايدو بشمال اليابان بعد أن طمرتهما الثلوج، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة "هوكايدو شيمبون" المحلية أن رجال الإنقاذ عثروا على جثتي رجل /84 عاما/ وابنته /59 عاما/ في وقت متأخر الثلاثاء وقد دفنا تحت الثلوج التي يعتقد أنها سقطت من على السطح في مدينة إيواميزاوا.

وقالت الصحيفة إنه تم العثور على الابنة متوفية في مكان الحادث بينما تم إعلان وفاة الأب بعدما نقل إلى المستشفى.

ودفع تساقط الثلوج الجديد إلى تراكمها لمستوى قياسي بلغ 142 سنتيمترا في إيواميزاوا يوم الثلاثاء.

وتسببت الثلوج الكثيفة في إلغاء 135 رحلة قطارات في الجزيرة يوم الثلاثاء، بحسب شركة هوكايدو للسكك الحديدية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تساقط مزيد من الثلوج على شمال اليابان وساحل بحر اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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