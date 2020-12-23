السويد تمدد حظر الطيران القادم من بريطانيا

قررت السويد، بعد الدنمارك والنرويج، حظر دخول طائرات الركاب من بريطانيا إليها، وصدر قرار الحظر بسبب مخاوف من سلالة جديدة لفيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة السويدية أن الإجراء الذي تم فرضه أمس الأول الاثنين سيظل ساريا حتى ليلة رأس السنة الجديدة، ويستثني الحظر طائرات الشحن ورحلات الإسعاف.

ورغم ذلك، تم تخفيف القيود بالنسبة للبعض، يمكن لأي شخص يعيش أو يعمل في السويد الآن السفر من بريطانيا إلى السويد مرة أخرى. وتم تطبيق هذا بالفعل من قبل للدنماركيين الذين يقيمون ويعملون في السويد.

وتعتبر الأسباب الأسرية العاجلة أيضا سببا للاستثناء من حظر الدخول.