 البحرين تدعو الراغبين بتطعيمهم ضد كورونا للتوجه للمراكز الصحية دون موعد مسبق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البحرين تدعو الراغبين بتطعيمهم ضد كورونا للتوجه للمراكز الصحية دون موعد مسبق

رويترز
نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 7:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 7:45 ص

دعت وزارة الصحة في البحرين الراغبين بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا إلى التوجه مباشرة للمراكز الصحية التابعة لسكنهم لتلقي جرعة التطعيم بدءا من يوم الجمعة 25 ديسمبر الجاري.

وأكدت وزارة الصحة أن التطعيم سيكون دون الحاجة للتسجيل الإلكتروني لحجز الموعد مسبقا.

وأفادت بأنه سيتم التواصل مع الذين قاموا بالتسجيل في وقت سابق عبر الموقع الإلكتروني لإعطائهم مواعيد للتطعيم في تاريخ 24 ديسمبر.

وأوضحت أنه وضمن استعدادات الحملة الوطنية للتطعيم قد تم تجهيز المراكز الصحية وتهيئتها لاستقبال المواطنين والمقيمين يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساء طوال أيام الأسبوع بما فيها يوما الجمعة والسبت لتقديم خدمات التطعيم فقط، دون الحاجة لموعد مسبق.

وأشارت إلى أن التطعيم متاح مجانا لكافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين ممن يبلغون 18 عاما فما فوق.

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