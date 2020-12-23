أفغانستان: مقتل العشرات من عناصر طالبان في هجمات لقوات الجيش

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل 24 من عناصر طالبان في منطقتي مايواند وزيراي بإقليم قندهار الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان -نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- أن القوات استهدفت مقاتلي طالبان قبل مهاجمة مواقع تابعة لقوات الدفاع الوطني الأفغانية في المنطقة، إذ كان المسلحون "يخططون لمهاجمة" مواقع عسكرية.

وفي غضون ذلك، أفادت وزارة الدفاع في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بأن 16 مسلحًا من طالبان لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون عندما شنت قوات الدفاع هجوما انتقاميا ردا على هجمات طالبان في منطقتي ناوا وناد علي في إقليم هلمند.

ووفقًا لوزارة الدفاع، كانت طالبان قد زرعت 9 عبوات ناسفة على الطرق العامة إلا أن الجيش الوطني الأفغاني اكتشفها لاحقًا وأبطل مفعولها.

وقالت الوزارة: "تم اكتشاف 9 عبوات ناسفة تم وضعها على الطرق العامة وتفكيكها من جانب الجيش الوطني الأفغاني خلال عملية انتقامية".

وفي حادث منفصل، قتل اثنان من عناصر طالبان وأصيب ثلاثة آخرون في هجمات متبادلة مع قوات الأمن الأفغانية في منطقة دوشي بإقليم بغلان مساء أمس وتمكنت القوات من مصادرة عدد كبير من ذخائر وأسلحة المسلحين في أعقاب الهجمات.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، أنه في نفس الليلة في منطقة حصارك بإقليم ننجرهار، قُتل 5 عناصر من طالبان بعد مهاجمة مواقع تابعة لقوات الدفاع الوطني الأفغاني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي صد فيه الجيش الوطني الأفغاني هجمات طالبان بإقليم هرات، مما أسفر عن مقتل 11 من طالبان وتدمير كمية كبيرة من ذخائرهم وأسلحتهم خلال هجمات الجيش الوطني الأفغاني.