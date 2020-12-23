الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 15 إصابة بينها حالة واحدة بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 15 إصابة جديدة بينها حالة واحدة بعدوى محلية تم تسجيلها في لياونينغ، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86 ألفا و882 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 12 حالة في شنجهاي وحالة واحدة في كل من تشجيانغ وقوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4163 حالة غادر منها 3883 حالة المستشفيات بعد شفائهم، مضيفة أن 19 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81928 شخصا.

وتابعت أنه تم أمس تسجيل 14 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 219 حالة منها 179 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 8300 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 132 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 770 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 6995 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و632 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.