أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء، العثور على جثة الشخص المشتبه في قتله ثلاثة من رجال الأمن بإطلاق النار عليهم في قرية فرنسية.



وأوضح الوزير أن رجل أمن رابع أصيب من جراء إطلاق النار الذي وقع خلال محاولة إنقاذ سيدة لجأت إلى سطح أحد المنازل في الصباح الباكر. وبدا أن السيدة كانت تحاول الهرب من مُطلق النار.



وذكر دارمانان أن مطلق النار، البالغ من العمر 48 عاما، أشعل النار في منزله بمنطقة بوي-دو-دوم، وسط البلاد.



وأضاف في تغريدة أنه في طريقه لموقع الجريمة.



ويعمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق.



وأكد الوزير أن السيدة في أمان، لافتا إلى نشر عدد كبير من قوات الأمن- بينها قوات شرطة من النخبة.



وذكر أن أعمار قتلى الأمن كانت 21 و37 و45 عاما، معربا عن تعازيه لأسرهم.



ولفت الادعاء الفرنسي إلى أن مطلق النار كان أثار الانتباه من قبل بسبب نزاع على حضانة طفل.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن سلطات بوي-دو-دوم أن العملية الأمنية كانت مرتبطة "بعنف أسري".



وتم نقل الشرطي المصاب لأحد المستشفيات.