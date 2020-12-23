نواب الصعيد الجدد: المصالح العليا للدولة والمواطن على رأس أجندتنا

أكد أعضاء مجلس النواب الجدد عن قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، أن أهم القضايا التي ستتصدر الأجندة التشريعية خلال مجلس النواب المقبل، هي الملفات التي تمس حياة المواطن وتحقق المصالح العليا للدولة.

من جانبه، أكد النائب محمد الجارحي، أن مجلس النواب السابق عمل في ظروف استثنائية، وحقق نجاحات كبيرة، مضيفا أن البرلمان الجديد بغرفتيه "النواب والشيوخ" سيعمل على استكمال ما قام به سابقه.

وأضاف الجارحي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش استخراج بطاقة العضوية الجديدة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن حزب مستقبل وطن يمتلك أجندة تشريعية كبيرة، تساهم في تحقيق المصالح العليا للوطن.

وأشار إلى أن الأجندة التشريعية التي يمتلكها الحزب حيث ترتكز على تطوير التعليم والصحة والإسكان والاستفادة من التجارب العالمية المختلفة، مشيرا إلى أن الحزب يضم كوادر على درجة كبيرة من الكفاءة في مختلف المجالات.

من ناحية أخرى، وجهت النائبة ألفت المزلاوي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للمرأة في المجالس النيابية، مشيرة إلى أن المرأة المصرية أثبتت وجودها في كافة المناصب والأماكن التي تولت العمل بها.

وأضافت المزلاوي، إن المجلس الجديد يضم كفاءات في شتى المجالات سواء علمية أو مهنية، ولذلك سيكون هذا نموذجا للرأي والرأي الآخر وسيدافع عن الدولة المصرية داخليا وخارجيا.

وأكدت أن أهم أولوياتها خلال الفصل التشريعي الجديد، أنها ستتقدم بتعديل قانون "العلاقة بين المالك والمستأجر" في المساكن القديمة، لرفع الظلم عن ملاك العقارات وذلك بزيادة القيمة الإيجارية، مؤكدة في نفس الوقت أنها ضد أي اتجاه لطرد المستأجر بأي حال من الأحوال.

ومن جانبه، أكد النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، أن لديه أجندة تشريعية سيتقدم بها خلال الفصل التشريعي المقبل، خاصة وأن هناك العديد من التشريعات التي تحتاج إلى تعديلات تشريعية، وأخرى تحتاج إلى إصدارها وترجمتها إلى مبادئ الدستور والتي لم يتم ترجمتها حتى الآن.

كان مجلس النواب قد واصل اليوم الأربعاء استقبال النواب الجدد، عن قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب.