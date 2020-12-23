الإمارات تسجل 3 وفيات و1246 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 645 حالة.



وأشارت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 1246 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 197 ألفا و124 حالة.



ولفت البيان إلى أن 1533 مصابا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 172 ألفا و984 حالة.



وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 145 ألف فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة من المجتمع.