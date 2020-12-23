 رئيس النواب الجزائري: موقفنا تجاه الصحراء الغربية غير قابل للمراجعة ولا المقايضة - بوابة الشروق
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رئيس النواب الجزائري: موقفنا تجاه الصحراء الغربية غير قابل للمراجعة ولا المقايضة

البرلمان الجزائري
البرلمان الجزائري
د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 4:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 4:22 م

جدد سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني "مجلس النواب" الجزائري تمسك بلاده بموقفها تجاه الصحراء الغربية و"مبدأ تقرير المصير".

ولفت إلى أن "حق تقرير المصير مكفول في ميثاق الأمم المتحدة وفي مختلف المواثيق المعنية بحقوق الإنسان".

وأكد، أثناء فعاليات اليوم البرلماني لتفعيل حق الشعب الصحراوي، بالجزائر: "مواقف الجزائر فيما يخص حق الشعوب في تقرير المصير ثابتة غير قابلة لا للمقايضة ولا للتنازل ولا للمراجعة".

وأضاف: "القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار، بسبب غياب أي رابطة تاريخية أو قانونية بين الشعب الصحراوي والاحتلال المغربي".


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