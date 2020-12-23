لاحظ الكاتب الساخر راسل بيكر، ذات مرة، كعكة الفاكهة التي يمكنها أن تبقى إلى الأبد؛ حيث يصل عمرها إلى قرابة القرن من الزمان، فما الحكاية؟

اكتشف مركز "ذا أنتراكتيك هيرتيدج تراست" مؤخرًا كعكة فواكه عمرها 100 سنة، في شبه جزيرة "كيب أدير" في أنتاركتيكا، وكانت الكعكة التي صنعتها شركة "هانتلي آند بالميرز" البريطانية، ملفوفة بالورق وبقايا صفيح، وفقا لموقع "هيستري" الأمريكي.

وقال المركز في بيان صحفي: "على الرغم من أن القصدير في حالة سيئة، إلا أن الكعكة نفسها بدت ورائحتها صالحة للأكل".

ويخمن "التراث" بأن كعكة الفاكهة التي خلفها المستكشف البريطاني روبرت فالكون سكوت، في وقت مبكر؛ كان هدفه أن يكون أول شخص يصل إلى القطب الجنوبي، وبشكل أكثر تحديدًا كان يحاول الوصول إليه قبل أن تصل الرحلة الاستكشافية المنافسة للمستكشف النرويجي رولد أموندسن إلى هناك أولاً.

وعندما وصل سكوت إلى القطب الجنوبي في 18 يناير 1912، شعر بالدمار عندما اكتشف أن أموندسن قد وصل بالفعل وغرس العلم النرويجي، وبشكل مأساوي، توفي سكوت وفريقه أثناء محاولتهم العودة، وانتشل طاقم البحث جثثهم في وقت لاحق من ذلك العام.

• ما السر في بقاء الكعكة لمدة قرن؟

اكتشف الباحثون كعكة الفاكهة خلال مشروع للحفاظ على القطع الأثرية في كيب أدار، وفقًا لـ"هيريتيدج تراست"، كان من المعروف أن سكوت أخذ هذه العلامة التجارية من كعكة الفاكهة في الرحلة.

وقالت ليزي ميك، مدير برنامج الحفاظ على القطع الأثرية: "إنه غذاء مثالي عالي الطاقة لظروف أنتاركتيكا، ولا يزال عنصرًا مفضلاً في الرحلات الحديثة إلى الجليد".

واعتمادًا على كيفية صنعها وتخزينها، يمكن أن تستمر كعكة الفاكهة لأكثر من عام؛ إذ يمكن لظروف الجليد أن تحافظ عليها لفترة أطول، مثل تخزين الخبز في الفريزر.

ويعد طول عمر كعكة الفاكهة جزءًا من السبب الذي يجعل الأمريكيين ينظرون إليها على أنها شيء تعيد إهدائه خلال العطلات؛ حيث قال الممثل الكوميدي جوني كارسون ساخرًا: "أسوأ هدية هي كعكة الفاكهة.. لا يوجد سوى كعكة فواكه واحدة في العالم بأسره، ويستمر الناس في إرسالها لبعضهم".