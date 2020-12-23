البترول: تحقيق اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية يفتح شهية الشركات لحفر الآبار التنموية

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، تعليقًا على اكتشاف شركة إيني النفطي بالصحراء الغربية، إن نوعية الخام الموجود في هذه المنطقة مرتفع الدرجة.

وأوضح عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن نوعية الخام الموجود في الصحراء الغربية يصل إلى أكثر من حوالي 40 درجة بمقاييس معهد البترول الأمريكي الـAPI.

وأضاف أن هذا الكشف يؤكد أن منطقة الصحراء الغربية مازالت لم تبح بعد بأسرارها البترولية كافة، ذاكرًا أن هناك احتمالات بترولية جيدة في هذه المنطقة.

وتابع: «كلما نزلنا في أعماق أكثر في الطبقات الجيولوجية نستطيع أن نكتشف طبقات جديدة، ونستطيع باستخدام التكنولوجيا الحديثة أن نستخدم هذه الأدوات في تحقيق اكتشافات بما يتعلق بالمسوحات التي تؤكد وجود احتمالاتها من عدمها».

وأكد أن تحقيق عدد من الاكتشافات في هذه المنطقة الواعدة، يخلق شهية للشركات التي تعمل في مصر بالإنفاق وحفر الآبار التنموية أكثر، ما يسهم في زيادة إنتاج مصر من البترول الخام، وفي الوقت نفسه تدعيم الاحتياطي البترولي لهذه المنطقة.

وأعلنت شركة إيني الإيطالية، اكتشاف نفطي في الصحراء الغربية بمصر يضيف 10 آلاف برميل من النفط يوميا إلى إنتاج الامتياز الحالي.

وأشارت الشركة، إلى أن الاكتشاف الجديد يضيف 10 ألاف برميل من النفط يوميًا إلى إجمالي إنتاج إيني في الصحراء الغربية لمصر، لافته إلي أنه بعد الاكتشاف تم حفر بئرين للتطوير وهما «أركاديا 10» و«أركاديا 11».