رئيس وزراء بولندا يتدخل لمساعدة السائقين العالقين على الحدود بين فرنسا وبريطانيا

تحدث رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، مع نظيره البريطاني ورئيس فرنسا في محاولة لتسهيل عودة سائقي الشاحنات البولنديين العالقين على الحدود بين فرنسا وبريطانيا.



وقال ميشال دوورتشيك رئيس مكتب رئيس الوزراء، اليوم، إن مورافيسكي تلقى إعلانا بالمساعدة في حل مشكلة السائقين العالقين من رئيس الوزراء البريطانيا بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



ووفقا للرئيس البولندي أندريه دودا وشركات النقل فإن الآلاف من السائقين البولنديين في بريطانيا حاليا.



وقد شوهدت صفوف طويلة من الشاحنات خارج ميناء دوفر وفي مقاطعة كينت، عقب أن أغلقت فرنسا الحدود أمام حركة الركاب والشحن بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.