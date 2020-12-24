التحقيق مع جندي تركي بسبب غناؤه باللغة الكردية

ذكرت صحيفة "بيرجون" التركية، اليوم الأربعاء، أن مسؤولون أتراك فتحوا تحقيقا مع شابا خلال فترة خدمته العسكرية الإلزامية، بسبب غناؤه باللغة الكردية في مقطع فيديو.

ونشر الرجل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له وهو يغني باللغة الكردية خلال فترة وجوده في الخدمة الإلزامية بالجيش التركي بمحافظة أضنة (جنوب وسط البلاد)، وحصل الفيديو على آلاف المشاهدات وشاركه زملاؤه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت الصحيفة أن الشاب الذي اتهم بـ "تسريب معلومات سرية" عبر الفيديو ، حيث شوهد يغني في منشأة عسكرية بالزي العسكري.

ووفي شهر مايو الماضي، قُتِل باريش تشاكان (20 عاماً) الذي ينحدر من مدينة آغري التركية، في حديقة تقع بالقرب من منزله بأنقرة، بينما كان يستمع إلى الأغاني الكُردية، بحسب ما ذكر أشخاص من عائلته لوكالاتٍ كُردية.

وأكد حزب "الشعوب الديمقراطي" التركي المؤيد للأكراد أن "تشاكان قُتل بدوافع عنصرية لأنه كان يستمع لأغانٍ كُردية"، مضيفاً في بيان أن "العقلية التي قتلتْ تشاكان تغذي نفسها من إغلاق المدارس التي تدرس الكردية وإزالة اللافتات الكردية".