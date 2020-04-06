أمريكا تسمح بقضاء سجين إيطالي مدة عقوبته ببلاده

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قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، إن رجلا إيطاليا صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة بتهمة القتل العمد، سيتم السماح له بالعودة لاستكمال العقوبة في إيطاليا.

وتعد هذه الأنباء بالنسبة للحكومة الإيطالية خطوة دبلوماسية موفقة.

وأُدين إنريكو "كيكو" فورتي في فلوريدا عام 2000 بتهمة قتل ديل بايك عام 1998، نجل رجل كان يتفاوض معه لشراء فندق.

ولطالما عرضت عائلة فورتي والناشطون في إيطاليا القضية باعتبارها مثال على الفشل في تطبيق العدالة، ودفعوا بضآلة الأدلة على إدانته.

وقال دي مايو إن حاكم فلوريدا رون دي سانتيس وقع مرسوما يسمح بنقل فورتي إلى إيطاليا، حيث من المتوقع أن يكمل قضاء عقوبته فى وطنه.

وكان فورتي - 61 عاما، بطل سابق في ركوب الأمواج ومنتجا تلفزيونيا. وقال دي مايو في مقطع فيديو عبر موقع فيسبوك: "سنحاول إحضاره إلى إيطاليا في أقرب وقت ممكن".