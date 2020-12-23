الشرطة الألمانية تبحث عن مالكات 100 فستان زفاف تم مصادرتها

تبحث الشرطة الألمانية عن مالكات نحو 100 فستان زفاف تمت مصادرتها وكانت تباع في وقت سابق في محل لبيع البضائع المستعملة في منطقة اوبرزولم جنوب غرب ألمانيا.

وكان محل متخصص في موضة الزفاف قد اضطر إلى الإغلاق في الربيع الماضي وفي أعقاب ذلك قامت صاحبة المحل بتخزين الفساتين في مسكنها الخاص، وذكر متحدث باسم الشرطة أن من المرجح أن المرأة لم يكن لديها بيانات الاتصال الخاصة بمالكات الفساتين لكي تعيدها إليهن.

وقد حرر العديد من النساء اللاتي أردن استعادة فساتينهن، محضرا.

وطالب الادعاء العام بتفتيش المسكن ومصادرة الملابس، وأضاف المتحدث أن الشرطة لم تتلق بلاغا حتى الآن من مالكات نحو 100 فستان زفاف وإكسسوارات مختلفة، مشيرا إلى أن بإمكانهن استلام الفساتين الآن شريطة تقديم دليل أو صورة لإثبات ملكية الفستان.

وتحقق الشرطة مع صاحبة المحل بتهمة الاختلاس.