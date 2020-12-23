الإمارات تنقل أول شحنة من لقاح فايزر - بيونتيك لصالح هيئة الصحة بدبي

أعلنت الإمارات للشحن الجوي نقلها أول شحنة من لقاح فيروس كورونا (فايزر - بيونتيك) لصالح هيئة الصحة في دبي.



وأضافت شركة الطيران الإماراتية - في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم /الأربعاء/- أنه جرى نقل اللقاحات من بروكسل وهبطت الليلة الماضية في مطار دبي الدولي، موضحة أنه عند الوصول إلى مطار دبي الدولي أُنزلت الشحنة ونقلت على وجه السرعة إلى (سكاي فارما)، وهو مبنى الإمارات للشحن الجوي المخصص لمناولة الأدوية واللقاحات ليتم التخليص عليها وتسليمها.



وكانت "الإمارات للشحن الجوي" قد أنشأت في دبي مؤخرًا أكبر مرفق جوي في العالم لتخزين وتوزيع لقاحات (كوفيد - 19) وتقدر الطاقة الاستيعابية لهذه المنشأة بنحو 10 ملايين قارورة لقاح دفعة واحدة في نطاق بيئة تتراوح حرارتها باستمرار بين 2 - 8 درجات مئوية.