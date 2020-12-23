 الرئيس الألماني لنظيره الجزائري: وباء كورونا يضع الجميع أمام تحديات صعبة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الألماني لنظيره الجزائري: وباء كورونا يضع الجميع أمام تحديات صعبة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 8:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 8:06 م

أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن وباء كورونا يضع الجميع أمام تحديات صعبة، وتتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للتغلب عليها.

وأعرب شتاينماير، في رسالة بعث بها للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء بحسب بيان للرئاسة الجزائرية، عن سعادته بتماثل الرئيس تبون للشفاء، وتغلبه على الإصابة بالكورنا، مؤكدا في هذا السياق أن هذه الجائحة تضعنا جميعا أمام تحديات صعبة، لا بد أن تتضافر فيها جهود المجتمع الدولي للتغلب عليها.

وأكد شتاينماير وقوف ألمانيا وأوروبا بكل ثبات إلى جانب الجزائر، متمنيا للرئيس تبون دوام الصحة والعافية.


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