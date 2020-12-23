تراجع غير متوقع لثقة المستهلكين في أمريكا

سجلت ثقة المستهلكين الأمريكيين تراجعا غير متوقع خلال ديسمبر الحالي لتصل إلى أقل مستوى لها منذ أربعة أشهر في ظل عودة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع، مما دفع المزيد من الولايات الأمريكية إلى فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والسفر للحد من انتشار الفيروس.

وتراجع مؤشر معهد كونفرانس بورد المستقل لثقة المستهلكين إلى 6ر88 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 9ر92 نقطة خلال نوفمبر الماضي.

وتقل قراءة المؤشر خلال الشهر الحالي أقل من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم والذين كانوا يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 97 نقطة.

وارتفع المؤشر الفرعي لقياس توقعات المستهلكين فيما تراجع المؤشر الفرعي لقياس تقييم المستهلكين للأوضاع الحالية.