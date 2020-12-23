قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تكنولوجيا البيوجاز تقوم على استخدام روث الحيوانات والمخلفات الزراعية، مشيرة إلى أنها منخفضة التكلفة ولا تتعدى 12 ألف جنيه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الثلاثاء، أن المنتج الأول الصادر عن تكنولوجيا البيوجازهو الطاقة، والثاني هو السماد التي يتم استخدمها في الأراضي الزراعية.

وأوضحت ان المشروع بدأ منذ خمس سنوات وتم إنشاء مؤسسة الطاقة الحيوية غير الهادفة للربح من خلاله، مضيفة أنه تم تطبيقها في محافظات الفيوم والأقصروأسيوط.

وأشارت إلى إقبال الشباب على مشروع البيوجاز، لافتة إلى أن المشروع يتضمن أبعاد التنمية المستدامةالاقتصادية والاجتماعية فضلًا عن الحفاظ على البيئة، من خلال توفير فرص عمل للشباب، وتقليل الأثر السلبي لمخلفات الحيوانات مع إعادة تدويرها للاستفادة منها مرة أخرى.

ولفتت إلى دعم البنك الكويتي ومنظمة العمل الدولية لمشروع الطاقة الحيوية، ذاكرة أنه يتم تقديم تدريبات على تكنولوجيا البيوجاز لتعزيز الاكتفاء الذاتي في الريف المصري.

وذكرت أن الوزارة لديها 19 فرعًا من شؤون البيئة، تعمل على تلبية شكاوى المواطنين، موضحة أنه تم إشراك المجتمع المحلي ضمن أعمال المحميات الطبيعية.

استقبل اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا أمس، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لافتتاح مشروع الطاقه الحيويه الذي تنفذه وزارة البيئة بقرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص.

