صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ37 ألفا و668 سيدة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة قدمت خدمات تنظيم الأسرة لـ37 ألفا و668 سيدة، وذلك خلال الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (حقك تنظمي)، التي تم تنظيمها في الفترة من 6 وحتى 17 ديسمبر الجاري على مستوى الإدارات الصحية بمختلف مراكز محافظة المنيا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف دكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة قدمت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ37668 منتفعة، منها 8584 من الجُدُد، و29084 مترددة، موضحاً أن الحملة قدمت خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة، وأنه جرى توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء ماهر مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أن نسبة تنفيذ الحملة زادت بمقدار 218% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مشيرة إلى أن الحملة شملت تنفيذ مجموعة من ندوات التوعية والتثقيف الصحي للسيدات عن أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.