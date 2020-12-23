للعام الثاني على التوالي، اختارت مجلة "فاريتي" الأمريكية، المنتج والسيناريست المصري، محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، ليكون ضمن قائمتها السنوية لأكثر 500 شخصية مؤثرة الذين يشكلون صناعة الإعلام والترفية فى العالم.

يتم اختيار القائمة من قبل هيئة تحرير المجلة، التى تجرى أبحاثا شاملة لاختياراتها، لتعكس إنجازات الشخصيات الـ500 على مدى 12 شهرا الماضية.

«فاريتى» وصفت "حفظي"، بالقائد الجريء على الدوام، مشيرة إلى قراره تنظيم مهرجان القاهرة و"أيام صناعة القاهرة" وقت جائحة كورونا، بالإضافة إلى إنتاجه مسلسل "ما وراء الطبيعة" إخراج عمرو سلامة، كما أكدت على كونه أصغر رئيس لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، ودوره فى إحياء المهرجان، بعد أن كان قد فقد بريقه بسبب الاضطرابات السياسية التى مرت بها مصر خلال سنوات ما بعد 2011.

كما أشادت بإنتاجه عددا كبيرا من الأفلام التى حازت إشادة النقاد، وإعجاب الجمهور، ومنها «يوم الدين» الذى شارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائى قبل عامين، وكذلك "شيخ جاكسون"، كما أشارت أيضا لأحدث مشروعاته "أميرة" إخراج محمد دياب، و"صالون هدى" إخراج هاني أبو أسعد.