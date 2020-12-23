أصبح فيروس كورونا أشد خطرا وتمددا عن السابق، فبعد ظهور سلالات جديدة منه؛ تحولت العاصمة البريطانية لندن إلى مدينة أشباح؛ نظرا لفرض الطوارئ والإغلاقات لتجنب تفشي العدوى.

وظهرت شوارع المدينة ومحطات القطارات والمحال التجارية خالية من الأشخاص، بعدما كانت مكتظة؛ خوفًا من العدوى بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

Watch London Transform Into a Ghost Town Days Before Christmas pic.twitter.com/tA2w6jzOnK — ‏ The 13th Warrior (@strange16892330) December 21, 2020

يأتي ذلك بعدما فرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مجموعة من القيود المشددة والإغلاق العام بعد انتشار السلالة الجديدة من كورونا في جنوب شرق المملكة المتحدة، القادرة على الانتشار بشكل أسرع.

وقررت عدة دول حظر السفر مع بريطانيا؛ خوفًا من دخول السلالة الجديدة إلى أراضيها وانتشارها بين مواطنيها، وقررت أخرى غلق جميع حدودها الجوية البحرية والبرية.

ولم تكن لندن وحدها التي تشبه مدينة الأشباح وتخلو من المارة، بل لحقت بها مدن وعواصم أخرى على مستوى العالم، بينها العاصمة القبرصية نيقوسيا، والعاصمة الاسكتلندية أدنبرة.

• نيقوسيا.. قبرص

أصبحت العاصمة القبرصية نيقوسيا، خالية من المارة بعد تطبيق الحظر الليلي بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك حسبما رصدته وكالة "فرانس برس" فى جولة مصورة داخل المدينة التى كانت تعج بالمارة، إلا أن شوارع العاصمة ظهرت خالية من السيارات والمارة وأغلقت المطاعم والمحال بشكل كلي.

وقال وزير الصحة القبرصى كونستانتينوس إيوانو، إن المعلومات المتوافرة عن الوباء لا تسمح حتى الآن بتخفيف القيود، مشيرًا إلى أن الأمر يرجع لمجلس الوزراء الذي سيعمل على دراسة البيانات واتخاذ القرارات النهائية.

وأضاف إيوانو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية، أنه رغم إعلان مجموعة من الإجراءات للفترة بين 14 ديسمبر الجارى و7 يناير المقبل، فى محاولة لتهيئة المواطنين لإمكانية رفع القيود، إلا أن تباطؤ وتيرة انتقال العدوى يعد شرطًا أساسيًا حتى يتم إلغاء التدابير المفروضة لاحتواء الفيروس.

وفى وقت سابق، أعلن الوزير عن حزمة جديدة من إجراءات الطوارئ لوقف انتشار الفيروس، وبالإضافة إلى الإجراءات السابقة؛ سيتم تنفيذ المزيد من الإجراءات فى جميع أنحاء قبرص، تشمل الملاعب والمتنزهات وأماكن الترفيه، فى حين سيتم حظر إقامة المؤتمرات والمعارض التجارية والفنية والفعاليات، كما سيتم حظر الزيارات لدور الرعاية ومحال بيع الأغذية والمشروبات، وكذلك والصيدليات لمن هم أقل من 65 عاما ومن هم ليسوا من ذوى الإعاقة، منذ بدء عمل هذه المحلات وحتى 10 صباحاً.

📹 تخلو شوارع العاصمة القبرصية من السيارات والمارة بشكل شبه كلي خلال الحظر الليلي المفروض للحد من انتشار كوفيد-19، فيما أعلنت سلطات الجزيرة إغلاق المطاعم والحانات والمقاهي ومراكز التسوق وحظر حضور القداديس في فترة عيد الميلاد لكبح الوتيرة المتسارعة لتفشي فيروس #كورونا.#فرانس_برس pic.twitter.com/kqF7BYhBbA — فرانس برس بالعربية (@AFPar) December 10, 2020

• أدنبرة.. اسكتلندا

قالت صحيفة "ادنبرج لايف" الاسكتلندية، إن الاسكتلنديون ابتعدوا عن إحدى محطة "أدنبرة وايفلي"، إحدى محطات القطار الرئيسية في البلاد، ووسط أنباء عن التغييرات في خطة احتفالات الأعياد، فيما خلت المدينة من المارة بشكل ملحوظ.

واعتادت شركات النقل أن تكون مكتظة بالمسافرين في عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق عيد الميلاد، لتصبح هذه الفترة من أكثر أوقاتها في العام ازدحاما، حيث كان يستعد الآلاف من الاسكتلنديين المتحمسين لرؤية أحبائهم في هذه المناسبة، لكن الإقبال المعتاد انخفض هذا العام بسبب قيود السفر المستمرة بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الصحفية أن الشرطة التقطت صورا مفزعة للمحطة وهي فارغة تماما من المسافرين، بينما تطبق إجراءات المرحلة الثالثة من القيود التي فرضتها كورونا.

ومن المقرر أن تظل مراكز النقل هادئة خلال الأيام المقبلة، بعد أن تم تقليص فترات السفر والتجمعات إلى يوم واحد فقط.