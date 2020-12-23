الشرطة الفيتنامية تضبط كميات كبيرة من الحشيش وقرون وحيد القرن

صادرت السلطات الفيتنامية 665 كيلوجراما من الحشيش من شحنة مرسلة من سنغافورة، وأكثر من 90 كيلوجراما من قرون يشتبه بأنها لحيوانات وحيد القرن في مستودع بجوار مطار مدينة هو تشي مينه، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء.



وذكرت صحيفة "فيتنام اكسبريس" المحلية، أن الشرطة في هاي فونج، وهي مدينة ساحلية رئيسية في شمال فيتنام، اكتشفت هذه الشحنة الكبيرة من الحشيش مخبأة في حاوية عليها وسم يذكر أنها تحتوي على أعلاف حيوانية.



ونجحت الشحنة بطريقة ما في عبور الجمارك، ولم تعثر الشرطة على المخدرات غير المشروعة إلا بعد أربعة أيام، وتتراوح عقوبة نقل المخدرات في فيتنام من السجن لمدة سنة إلى 10 سنوات.



من ناحية أخرى، اكتشفت السلطات 93 كيلوجراما من قرون يشتبه بأنها لحيوانات وحيد القرن في مستودع كبير بجوار مطار تان سون نهات في مدينة هو تشي مينه، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.



وتم إرسال القرون من الفلبين إلى فيتنام في 12 عبوة منفصلة، مع ترك تعليمات لعمليات شحن إضافية.



وتعتقد الشرطة أن هذه القرون مصدرها أفريقيا، ما يعني أنها سوف تدر إجمالي 7ر1 مليون دولار في السوق السوداء.



وفي أكتوبر 2019، قضت محكمة بمدينة هو تشي مينه بإعدام ثمانية أشخاص بتهمة تهريب المخدرات.