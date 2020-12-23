 روسيا تسجل 549 حالة وفاة و27250 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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روسيا تسجل 549 حالة وفاة و27250 إصابة جديدة بكورونا

الكورونا في روسيا - ارشيفية
الكورونا في روسيا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 12:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 12:12 م
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 549 حالة وفاة و27250 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 52461 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى مليونين و933753 إصابة.

وتعافى أمس 24447 من المصابين، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و343967 شخصا.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

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