بلغاريا تسجل 1799 إصابة و114 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت بلغاريا 1799 حالة إصابة و114 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية -في بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء- أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد بلغت 194 ألفا و271 شخصا.

وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها وفاة 114 شخصا، جراء الإصابة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 6879 وفاة، مشيرة إلى أن 2424 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، ووصل إجمالي المتعافين حتى الآن 105 آلاف و90 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يتلقى 6123 مريضاً بالفيروس العلاج داخل المستشفيات، وأن 526 حالة منهم في وحدات العناية المركزة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة في البلاد حتى الآن إلى 82 ألفا و302.



