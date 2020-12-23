السماح لتسلا بمواصلة أعمال البناء في موقع مصنعها في ألمانيا

سمحت السلطات الألمانية لشركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية بمواصلة أعمال البناء في مصنعها في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين.

وصرحت وزارة البيئة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن ولاية براندنبورج اتفقت مع تسلا على تمديد المهلة المتاحة لدفع مبلغ التأمين الخاص بتكاليف التفكيك المحتملة والبالغة قيمته 100 مليون يورو حتى الخامس عشر من يناير المقبل.

وأضافت الوزارة أن الشركة تعهدت في أحد البنود بدفع تأمينات لكل التصاريح المبكرة لأعمال البناء، غير أن تسلا لم تدفع بعد مبلغ التأمين بعد صدور تصريح مبكر بإزالة الغابة وتركيب الآلات حتى السابع عشر من ديسمبر الجاري.

وفي أعقاب ذلك توقفت أعمال البناء ومددت الولاية المهلة مبدئيا حتى الرابع من الشهر المقبل.

وقد حصلت (د.ب.أ) على نسخة من خطاب وزارة البيئة إلى تسلا.