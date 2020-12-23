 دول البلطيق الثلاث تعيد مواطنيها من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة - بوابة الشروق
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دول البلطيق الثلاث تعيد مواطنيها من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

ريجا - د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 6:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 6:53 م

تعتزم استونيا ولاتفيا وليتوانيا تنظيم رحلات جوية بصورة مشتركة لإعادة مواطنيهم، العالقين فى بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا سريعة الانتشار هناك.

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث، اليوم الأربعاء، إنه بمقتضى الخطة، سوف يتم تنظيم رحلة جوية مشتركة خاصة من لندن إلى ريجا يوم الإثنين المقبل، لنقل أولئك الذين يتعين عليهم العودة سريعا إلى الوطن لأسباب اجتماعية أو إنسانية أو قانونية.

وذكرت حكومات الدول الثلاث أن سفاراتها في بريطانيا سوف تقوم بتنسيق هذا الإجراء.

ومثل معظم دول الاتحاد الأوروبى، أوقفت الدول الثلاث كافة الرحلات الجوية إلى بريطانيا حتى نهاية العام الجارى، بعد اكتشاف سلالة كورونا الجديدة.


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