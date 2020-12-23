 الإنتربول: الجماعات الإرهابية تستفيد من جائحة كورونا - بوابة الشروق
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الإنتربول: الجماعات الإرهابية تستفيد من جائحة كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 3:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 3:20 ص

 ذكرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) الثلاثاء، أن الجماعات الإرهابية تستغل جائحة فيروس كورونا لزيادة قوتها ونفوذها.

وقال يورجن ستوك، الأمين العام للإنتربول في بيان: "لقد سعى الإرهابيون - مثل جميع المجرمين - إلى الاستفادة من (جائحة) كوفيد 19 لكسب المال، وتقوية قاعدتهم وتعزيز الانقسام".

ويهدف تقرير تقييم الإرهاب الأخير الصادر عن الإنتربول إلى مساعدة هيئات إنفاذ القانون على تحديد التهديدات الإرهابية والتصدي لها.

وحذرت الإنتربول من زيادة كبيرة في الجرائم المرتبطة بلقاحات فيروس كورونا في بداية الشهر ونصحت الهيئات بالاستعداد لشبكات الجريمة المنظمة التي تستهدف اللقاحات بشكل مادي وعبر الإنترنت.

ويبلغ عدد أعضاء الإنتربول 194 دولة، وهي أهم منظمة شرطية في العالم.

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