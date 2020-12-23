روسيا تطرد أثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الكولومبية في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الكولومبية لدى موسكو هما شخصان غير مرغوب فيهما وعليهما مغادرة البلاد.



وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أنه تم استدعاء السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية كولومبيا لدى روسيا، لوبيز كاباليرو، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء للاحتجاج على القرار الباطل، الذي اتخذه الجانب الكولومبي، بطرد دبلوماسيين اثنين من السفارة الروسية في بوجوتا.



وأضاف البيان أن الخطوة الكولومبية لا تتوافق مع روح العلاقات التقليدية الودية والاحترام المتبادل بين روسيا وكولومبيا.



كما أوضح بيان الخارجية الروسية أنه تم إبلاغ السفير الكولومبي لدى موسكو بأنه بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، يعلن الجانب الروسي أثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الكولومبية في موسكو شخصين غير مرغوب فيهما.