الهند تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و333 وفاة

سجلت الهند 23 ألفا و950 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و99 ألفا و66 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 333 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 146 ألفا و444 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 289 ألفا و240 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 9 ملايين و663 ألفا و382 شخصا.