كنائس تينيسي أمريكية تبتكر طريقة جديدة للاحتفال بعيد الميلاد

حاولت الكنائس المتواجدة في ولاية تينيسي الأمريكية، منح المواطنين فرصة لعيش أجواء عيد الميلاد التي اعتادوا عليها خلال احتفالهم بالعام الجديد داخل الكنسية، من خلال مبادرة لتوزيع أكياس عيد الميلاد.

وقال القس مات مورفي، رئيس كنيسة زمالة جريس، إن الكنائس جهزت أكياسا تحتوى على شموع وبخور وحلوى وهدايا للأطفال، ووضعتهم أمام الأبواب في صناديق كبيرة حتى يمر الجميع وتحصل كل أسرة أو فرد على كيس، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

وأضاف أن الكنائس سوف تقوم بمشاركة الاحتفالية عبر الإنترنت من خلال الصفحات الرسمية وعلى المواطنين إضاءة الشموع وتجهيز البخور بالمنزل حتى يشعروا أنهم داخل أجواء عيد الميلاد التي كانوا يتواجدون فيها سنويًا بالكنائس- بحسب محطة "دابليو سي واي بي" التليفزيونية الإخبارية الأمريكية.

وأوضح دوج جروف ديجارنيت، القس المساعد في كنيسة مونسي ميموريال المتحدة، أن فيروس كورونا التاجي استطاع التأثير على قداسات عيشة عيد الميلاد، ومنع الحشود الكبيرة التي كانت تتواجد سنويًا من التخطيط للحضور، ويجب أن يتعامل الجميع مع الوضع الحالي ويحاول اجتيازه، ولذلك سوف تقوم الكنسية ببث الخمس قداسات عبر الإنترنت بدءًا من ظهر عشية عيد الميلاد.

وأكد أن صفحة الكنسية شاركت تسجيلات فيديو عبر الإنترنت على مدار الأيام الماضية مع الأطفال حتى يتعرفوا على قصة عيد الميلاد، وسوف تشمل فيديوهات احتفالات عيد الميلاد مقاطع صورت سابقًا للاحتفالات داخل الكنسية حتى يسعد الجميع بالذكريات، إضافة إلى بث فيديوهات حديثة لإضاءة الشموع، مشيرًا إلى أن هذا الوقت من المهم أن يتمسك فيه الجميع بالأمل والإيمان والمحبة.