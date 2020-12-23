بوتسوانا تفرض حظرا مؤقتا للتجول مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

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أعلن رئيس بوتسوانا موكجويتسي ماسيسي، حظر التجول اعتبارا من غد الخميس للمساعدة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال موسم العطلات.

ويبدأ حظر التجول من الساعة 11 مساء حتى 4 صباحا خلال الفترة من 24 ديسمبر وحتى 3 يناير.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماسيسي قوله " هذا من أجل حماية هذه الأمة من كارثة وشيكة".

وقال ماسيسي إن هناك حاجة إلى المزيد من اليقظة للاستجابة للسلالات الجديدة الأكثر عدوانية لفيروس كورونا الموجودة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في منطقة الجنوب الأفريقي.

يذكر أن بوتسوانا سجلت 797 حالة إصابة نشطة بالفيروس بعد إجراء حوالي 520 ألف اختبار منذ ظهور الجائحة في آذار/مارس. وسجلت البلاد 38 حالة وفاة.