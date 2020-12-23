يحرص محمد وكيل، بائع الأحذية بأحد الأسواق الأفغانية، على تبادل المصافحات الحارة مع زبائنه وتبادل العملات النقدية بكثرة، بينما ينظر بازدراء لفكرة التباعد الاجتماعى أو لبس الكمامات، مؤكدا أن جائحة كورونا برمتها كذبة افتعلتها الحكومة لإبقاء الناس في البيوت.



وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فبالرغم من تزايد ضراوة الإصابات في موجة ثانية بأفغانستان خلال ديسمبر، إلا أن الأغلبية في الشوارع لا يلبسون الكمامات ولا يلتزمون التباعد الاجتماعى بوسائل المواصلات أو المطاعم بينما يتم التعامل بسخرية وتهكم مع اللافتات الإرشادية بخصوص التباعد.



ويقول أكمل سمسار، متحدث وزارة الصحة الأفغانية، إن أعداد وفيات كورونا ارتفعت في أول أسبوعين من ديسمبر بـ47%، مضيفا إنه إذا التزم أغلبية الأفغان بلبس الكمامات تسهل السيطرة على الوباء.



وقال الدكتور أحمد أخبارى من المشفي اليابانى للأمراض المعدية وهو الوحيد في العاصمة كابول، إن عقلية الأفغان المنكرة للوباء شديدة الشبه بعقلية أنصار الرئيس الأمريكى ترامب المؤمنة بالمؤامرة، غير إن الأفغان لا حزب يحركهم بل على العكس فحتى حركة طالبان أظهرت تعاونها بتوزيع الكمامات والسماح للأطباء بدخول مناطق سيطرتها.



وفي داخل المشفى اليابانى، لاحظت "نيويورك تايمز" أن أغلبية العاملين والزائرين لا يرتدون الكمامات بينما يعزى أحد الأطباء ذلك لعدم تصديق الزائرين بعدوى كورونا.



وقال رامين حميد مسؤول الاستعلامات بالمشفى اليابانى، إن عدد الإصابات ارتفع بواقع 45 حالة يوميا منذ بداية ديسمبر.



وأكد أخبارى، إن المشفى الذي لا يتسع لأكثر من 120 سريرا و30 جهاز متابعة للمرضى دون وجود أجهزة لمسحات الكورونا لن يتحمل حدوث موجة ثانية.



وفي إحدى غرف المشفى، يقول طالب جامعى مصاب بالفيروس من بين السعال والعطاس، إنه لم يكن يتبع إجراءات السلامة حتى في أثناء إقامته بسكن جامعى، مضيفا أنه سيفعل ذلك إذا تم شفائه.



يذكر أن الحال الطبى في أفغانستان، يعانى تدهورا كبيرا إذ لا يتخطى إنفاق الحكومة الأفغانية على كل مريض سنويا 5 دولارات بينما يوجد بأفغانستان -بعيدا عن كورونا- 3.7 مليون شخص بحاجة للمساعدة الطبية الضرورية بينما أفغانستان هي الأعلى عالميا من حيث وفيات الأطفال وتتعرض مراكزها الصحية لأعمال العنف باستمرار إذ تم مهاجمة 30 مركزا صحيا ومستشفى خلال العام الحالي.



ويقول الصيدلي فايز الله فايز، إن الكثيرين لم يعودوا يهتمون بطلب الأدوية المرجح مساعدتها حال الإصابة إذ يلجأ الأغلبية مؤخرا لاستخدام الأعشاب الطبية.



وذكرت "نيويورك تايمز"، إن المسافرين يتجنبون اتباع الدوائر المرسومة على الأرض للتباعد الاجتماعى بينما لا يرتدى أى منهم ولا من عاملي المطار الكمامات رغم توزيعها مجانا.



وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من تشديد وزارة الصحة على موظفى القصر الرئاسى بلبس الكمامات إلا أن أغلبهم لا يرتدونها بينما يتناولون الطعام بكافيتيريا القصر دون تباعد.



وبحسب وزارة الصحة فإن أعداد الإصابات بلغت 50677 منها 2074 وفيات ولكنها رجحت أن 30% من الأفغان تلقوا العدوى ورفعت منظمة الصحة العالمية تلك النسبة لـ50%.