افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، مركز معلومات المعهد المتحد للعلوم النووية "دوبنا- روسيا الاتحادية".

وتتمثل أهمية إنشاء المعهد في وجود مركز معلومات يطرح على الساحة المصرية والإقليمية كل الفرص المتاحة للباحثين في مجالات التطبيقات السلمية للطاقة النووية، خاصة مع توجه الدولة واهتمامها البالغ باللحاق بهذا الركب من العلوم، وتزامنا مع العمل الجاري على قدم وساق بمشروع الضبعة.

ويوفر المعهد 7 معامل مجهزة بالمفاعلات البحثية ومعجلات الجسيمات، كما يتكون من العديد من مراكز البحث العلمي النظرية والعملية في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقات العلمية الحديثة مثل النانو تكنولوجي والمواد الجديدة والتطبيقات السلمية للطاقة النووية وعلى سبيل المثال لا الحصر، استخدام البروتونات المعجلة لعلاج الأورام السرطانية في المخ، وتوليد الطاقة الكهربية من مفاعلات الطاقة النووية والتعرف على المواد والعناصر الملوثة للبيئة.

ولدى كل معمل حاليا، مشروع مشترك مع مصر، خاصة بعد أن أصبحت مصر دولة ملحقة بالدول الأعضاء بالمعهد، فأصبحت الهيئات النووية المصرية حاليا ضمن فريق عمل المعهد.

وانضمت أكاديمية البحث العلمي للمعهد المتحد للعلوم النووية كعضو منتسب في ٢٠٠٩، الأمر الذي أتاح للمراكز البحثية والجامعات المصرية المشاركة في أنشطة التعاون الدولي بالمركز واستخدام تجهيزاته الأساسية والتمتع بمميزات عدة منها سفر شباب الباحثين في منح صيفية وشتوية سنويا وكذلك دعم مشروعات مشتركة ونشر دولي مشترك.

وعملت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على أن يتيح هذا التعاون الفرصة لإعداد وتدريب قاعدة عريضة من شباب الباحثين المصريين في مختلف التخصصات ذات الصلة بالمركز، وكذلك إجراء أبحاث وتطبيقات الأمان النووى.