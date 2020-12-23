أفغانستان: مصرع وإصابة 3 من عناصر الشرطة في انفجار بكابول

لقي ضابط شرطة أفغاني مصرعه وأصيب اثنان آخران من قوات الأمن، إثر انفجار وقع في العاصمة (كابول).

وقال فردوس فارامارز، المتحدث باسم القيادة العامة لشرطة كابول، لوكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن الانفجار وقع عندما اصطدمت سيارة من طراز رانجر تابعة للشرطة الأفغانية بلغم مغناطيسي في الحي الثاني عشر بالعاصمة كابول.

وأثار ارتفاع وتيرة انفجار الألغام المغناطيسية والهجمات الانتحارية في العاصمة كابول وعدد من الأقاليم أخرى قلق الشعب الأفغاني، حيث قُتل 5 أشخاص في انفجار أمس في منطقة دوجاباد في كابول.

يشار إلى أن شخصين، أصيبا الإثنين الماضي، إثر انفجار وقع بمنطقة الشرطة في كابول، ووقع هجوم انتحاري في نفس اليوم بمنطقة باجمان في كابول وأسفر عن مقتل شخص واحد.