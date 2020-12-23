صندوق سعودي: دعم القطاع الخاص بأكثر من 5 مليارات ريال لمواجهة كورونا

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، اليوم الأربعاء، أن القيمة الإجمالية للمبادرات التي أطلقها لدعم جهود الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا تجاوزت خمسة مليارات ريال (الدولار يعادل 75. 3 ريال).



وقال الصندوق، في بيان، إن عدد المشاريع التي تمت إعادة هيكلتها للعملاء وصل إلى 546 بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات ريال.



وأوضح أن عدد المشروعات الصغيرة التي تم تأجيل وإعادة هيكلة دفعاتها وصل إلى 274 مشروعا، بقيمة تتجاوز 826 مليون ريال، فيما بلغ عدد المشاريع المتوسطة 118 مشروعا بقيمة تتجاوز 906 ملايين ريال، وكان نصيب المشاريع الكبيرة 40 مشروعا بقيمة تجاوزت 3. 2 مليار ريال، وحصة المشروعات الطبية 14 مشروعاً بقيمة تتجاوز 74 مليون ريال.



وأضاف الصندوق، أن قيمة المنتجات المالية التي قدمها ضمن المبادرات تجاوزت مليار ريال، حيث شمل الخط الائتماني لدعم التكاليف التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة 86 مشروعاً بقيمة تجاوزت 477 مليون ريال، وبلغ عدد المشروعات للخط التمويلي للشركات الطبية لتغطية تكاليف المواد الخام للمشروعات الطبية والصيدلانية 12 مشروعا بقيمة 607 ملايين ريال.