اتفاقية بيع أصول بين الدار العقارية وتبريد الإماراتيتين بقيمة 963 مليون درهم

أعلنت شركة الدار العقارية توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للتبريد المركزي لبيع أصول تبريد المناطق التابعة لها في جزيرة السعديات بأبو ظبي مقابل 963 مليون درهم "الدولار يعادل 67. 3 درهم".



وكانت الدار العقارية استحوذت على شركة "السعديات لتبريد المناطق" بالكامل وحصة بنسبة 85% في "شركة السعديات للتبريد" في إطار صفقة استحواذ شاملة على أصول "شركة التطوير والاستثمار السياحي" نفذتها عام 2018.



ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، من المتوقع أن تكتمل هذه الصفقة في الربع الأول من عام 2021، ما سيحقق للدار معدل عائد داخلي كبير بنسبة 40% من أصل قيمة استثمارها الأساسي، وستوظف عائدات الصفقة لتعزيز نمو محفظة الشركة المتنوعة التي تضم عقارات عالية الجودة ومدرة للإيرادات.



وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتوطيد علاقتنا الطويلة مع شركة تبريد حيث ستعود بالفائدة على كلا الطرفين".



وأضاف بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد": "سعداء بإبرام هذه الاتفاقية اليوم حيث نواصل تسريع مسار النمو وترسيخ مكانتنا في دولة الإمارات".



وتوفر شركة "السعديات لتبريد المناطق" و"شركة السعديات للتبريد" محفظة من مشاريع التبريد في جزيرة السعديات بأبو ظبي والتي تحتضن معالم بارزة مثل متحف اللوفر- أبو ظبي كما تشهد تطورات مستمرة لتعزيز مكانتها مركزا بارزا للثقافة والسياحة.