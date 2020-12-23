الكويت: حالة وفاة و266 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد- 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148773 في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 924 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 54 حالة تتلقى الرعاية الصحية .

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 238 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 144594 حالة.