 النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون لصرف 2000 دولار لكل مواطن بسبب كورونا - بوابة الشروق
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النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون لصرف 2000 دولار لكل مواطن بسبب كورونا

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 11:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 11:02 م

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن المجلس يعتزم التصويت غدا على مشروع قانون يسمح بصرف منحة قدرها 2000 دولار لكل أمريكي بناء على رغبة الرئيس دونالد ترامب بدلا من صرف 600 دولار كما هو مقرر في حزمة التحفيز الاقتصادي التي أقرها الكونجرس يوم الأحد الماضي، لتخفيف حدة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الأمريكيين.

وقالت بيلوسي العضو الديمقراطي في مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا، إنه على الرئيس ترامب الضغط على زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس كيفين ماكارثي للموافقة على تمرير مشروع القانون بالإجماع.

وأوضحت بيلوسي أن موافقة ماكارثي مطلوبة من أجل تمرير مشروع القانون الذي سيستفيد منه أغلب الأمريكيين بالإجماع، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.


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