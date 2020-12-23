قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن استقدام مصر لقاح «سينوفارم» الصيني ضد كورونا خطوة رائدة، موضحًا أن مصر أول دولة إفريقية وثاني دولة عربية تستقدم اللقاح الصيني.

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الثلاثاء، أن تلقيح الأطقم الطبية والعاملين في خط الدفاع الأول داخل الصدر والحميات خطوة مشكورة من الدولة، معربًا عن أمنياته في أن تكون خطوة موفقة.

وعن تخوف البعض من الحصول على لقاح كورونا، أوضح أن اللقاح يمر بمجموعة من المراحل قبل الحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شاركت في التجارب السريرية للقاح الصيني.

ولفت أمين صندوق نقابة الأطباء، إلى أن آلية عمل اللقاح تستهدف تحفيز الجسم لتكوين أجسام مضادة؛ لعدم تلقي العدوى بفيروس كورونا، قائلًا إن اللقاح العادي قد يتسبب في بعض الأعراض الجانبية المعتادة.